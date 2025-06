Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum vom 30.05.2025, 12.00 Uhr bis 01.06.2025, 12.00 Uhr

LK Harburg (ots)

Seevetal - Einbruch in Wohnhaus

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Lindenstraße in Seevetal zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Nachdem die Täter zunächst mit dem Aufhebeln eines Fensters scheiterten, warfen sie letztlich die Scheibe mittels Steine ein und gelangten so in das Wohnhaus, wo sie mehrere Räume durchsuchten und anschließend in unbekannte Richtung flohen. Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim zentralen Kriminaldienst in Buchholz unter 04181 - 2850 zu melden.

BAB 39 AS Maschen: Verkehrsunfallflucht durch Abschleppfahrzeug mit Folgeunfall am Stauende

Am Samstagvormittag, gegen 10 Uhr, wurden auf der A39 in Fahrtrichtung Hamburg, in Höhe der Anschlussstelle Maschen zwei Pkw durch ein auf der Fahrbahn liegendes Teil beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Vor der Kollision wurde beobachtet, wie von einem Abschleppfahrzeug, welches einen Lkw geladen hatte, ein größeres Metallteil herunterfiel und in der Folge einen Mercedes und einen KIA beschädigte. Der Fahrer des Abschleppfahrzeugs setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf das Abschleppfahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Maschen unter Tel. 04105-620 200 zu melden.

Aufgrund des vorangegangenen Unfallgeschehens und einer halbseitigen Sperrung der A39 in Fahrtrichtung Hamburg, bildete sich ein leichter Rückstau bis vor die Anschlussstelle Maschen. Gegen 11 Uhr wollte der 32-jährige Fahrer eines Ford am Stauende den Fahrstreifen nach links wechseln und fuhr direkt vor einen dort befindlichen Mercedes. Der 45-jährige Fahrzeugführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Heck des Ford auf. Hierbei verletzte sich die 30-jährige Beifahrerin des Ford leicht und wurde vor Ort durch eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung erstversorgt. Gegen beide Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, da diese widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machten.

BAB 1 AK Maschen: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Am Samstagnachmittag ereignete sich gegen 14 Uhr ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg. Aufgrund einer Staulage im Autobahnkreuz Maschen mussten die Fahrzeugführenden eines VW Polo und Mercedes ihre Pkw stark abbremsen. Der nachfolgende 22-jährige Fahrer eines weißen Hyundai erfasste die Situation zu spät und konnte trotz Ausweichmanöver einen Zusammenstoß mit dem Mercedes nicht verhindern. Durch die Kollision wurde der Mercedes auf den vor ihm fahrenden VW Polo geschoben. Zeitgleich fuhr der 47-jährige Führer eines grauen Hyundai auf das Heck des Mercedes. Es entstand hoher Sachschaden. Bei dem Unfall wurden der 34-jährige Fahrzeugführende des Mercedes, die 51-jährige Beifahrerin im weißen Hyundai, sowie die 71-jährige Beifahrerin im VW Polo leicht verletzt und durch hinzugerufene Rettungskräfte vor Ort versorgt. Gegen die beiden Hyundai-Fahrer wurden Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

BAB 7 AS Fleestedt / BAB 39 AS Lüneburg-Nord: Brand im Mittelstreifen

Am Freitagnachmittag kam es gegen 15:30 Uhr auf der BAB 7 in Höhe der Anschlussstelle Fleestedt zu einem Brand im Mittelstreifen. Den gleichen Umstand meldeten Verkehrsteilnehmer am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr auf der BAB 39 zwischen den Anschlussstellen Handorf und Lüneburg-Nord. In beiden Fällen konnten die alarmierten Feuerwehren die Brände schnell ablöschen und eine Ausdehnung verhindern. Wie es zu den Bränden kam, konnte bisher nicht ermittelt werden. Für die Dauer der Löscharbeiten mussten die brandbetroffenen Teilabschnitte der Autobahnen in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, keine heißen oder brennenden Gegenstände aus dem fahrenden Auto zu werfen. Bei der aktuell vorherrschenden Trockenheit besteht die Möglichkeit, dass es leicht zu Bränden kommen könnte.

