Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unbekannte brechen in Friseursalon ein

Winsen (Luhe) (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag, 25.05.2025, auf Montag, 26.05.2025, in einem Einkaufszentrum im Löhnfeld in Winsen eine rückwärtig gelegene Tür eines Friseursalons aufgehebelt und sind so in das Geschäft eingedrungen. Ersten Ermittlungen nach zur Folge haben die Täter eine Tür, die zum Parkplatz hin gelegen ist, aufgehebelt, sind dann in das Geschäft eingedrungen und haben dort nach Wertgegenständen gesucht. Unter Mitnahme von Bargeld haben die Täter dann das Geschäft wieder verlassen. Die Polizei Winsen bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unter 04171/7960

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell