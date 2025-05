Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Führerschein nach Unfallflucht sichergestellt ++ Rosengarten/A1 - auf Anhängergespann aufgefahren

Tostedt (ots)

Führerschein nach Unfallflucht sichergestellt

Am Sonntag, 25.5.2025, gegen 18:40 Uhr, kam es auf der Straße Unter den Linden zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei war der Fahrer eines Pkw, aus der Heidenauer Straße kommend, nach links eingebogen und hatte dabei die Kurve etwas zu weit gefasst und ein Verkehrszeichen am Fahrbahnrand beschädigt. Der Mann setzte seine Fahrt in Richtung Schützenstraße fort. Dort kollidierte er schließlich mit einem Poller, bevor er anhielt.

Polizeibeamte überprüften den 83-jährigen Fahrer und stellten bei ihm erhebliche körperliche Beeinträchtigungen fest. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Rosengarten/A1 - Auf Anhängergespann aufgefahren

Ein 48-jähriger Mann hat gestern, 25.5.2025, einen Verkehrsunfall auf der A1, Fahrtrichtung Bremen, verursacht. Zwischen den Anschlussstellen in Hittfeld und Dibbersen war der Mann gegen kurz nach 22 Uhr mit seinem PKW auf ein Gespann, bestehend aus PKW und Anhänger, eines 39-jährigen Mannes aufgefahren. Der Anhänger kippte um und prallte noch gegen den PKW eines 35-jährigen Mannes. Der Unfallverursacher schleuderte mit seinem Wagen gegen die Mittelschutzplanke. Alle drei Beteiligten blieben unverletzt.

Die Ladung des PKW-Anhängers, bestehend aus Lebensmitteln und Gastronomiegeräten, hatte sich über alle Spuren verteilt, weswegen die Autobahn in Fahrtrichtung Bremen zeitweise voll gesperrt werden musste. Erst gegen 01:15 Uhr konnte der Verkehr wieder auf beiden Spuren rollen.

Bei der Unfallaufnahme gab der 48-Jährige an, vermutlich hinter dem Lenkrad eingeschlafen zu sein. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell