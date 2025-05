Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 23.05.2025, 12 Uhr bis Sonntag, 25.04.2025, 12 Uhr

Tostedt (ots)

Diebstahl aus PKW

Am Freitag kam es auf dem Parkplatz des Todtglüsinger Baggersees zu einem Diebstahl aus einem PKW. Dabei wurde die Scheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und die auf der Rücksitzbank stehende Reisetasche und eine Handtasche entwendet.

Seevetal/Metzendorf - Zwei Leichtverletzte beim Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr

Am Freitag, um 15 Uhr, kam es zwischen Tötensen und Metzendorf zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Ein 20-jähriger Verkehrsteilnehmer kam mit seinem PKW bei nasser Fahrbahn im Kurvenbereich auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und stieß mit dem PKW eines 63-Jährigen zusammen. Ein dritter Verkehrsteilnehmer musste ausweichen und kam im Grünstreifen zum Stehen. Der 20- und der 63-jährige Fahrzeugführer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert.

Drage/Stove - Auffahrunfall mit zwei Schwerverletzten und einem Leichtverletzten

Am Freitag, gegen 13:30 Uhr, kam in Stove ein 48-Jähriger mit seinem PKW verkehrsbedingt zum Stehen. Der nachfolgende 84-jährige Fahrzeugführer bemerkte dies nicht und fuhr ungebremst auf. Er und seine ebenfalls 84-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt. An beiden PKW entstand Totalschaden.

Buchholz - Diebstähle aus Kleingärten

Zwischen Mittwochen und Freitag kam es zu mehreren Diebstählen von Spaten aus Kleingärten in der Rütgersstraße und an der Bremervörder Bahn. Hinweise nimmt die Polizei Buchholz unter der Telefonnummer 04181/2850 entgegen.

Tostedt - Vandalismus bei Steinbildhauer

Am Freitagnachmittag kam es bei einem Steinbildhauer in der Bahnhofstraße zu diversen Sachbeschädigungen. Dabei wurden mehrere Scheiben eingeschlagen, Grabsteine umgeworfen und ein Gabelstapler beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Tostedt unter der Telefonnummer 04182/404270 zu melden.

Tostedt - Diebstahl am Oberstufenzentrum

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurden mehrere Kupferfallrohre des Oberstufenzentrums in der Schützenstraße entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Tostedt unter der Telefonnummer 04182/404270 entgegen.

Winsen (Luhe) - Taschendiebstähle

Im Verlauf des Wochenendes kam es zu mehreren Taschendiebstählen in einem Discounter im Stadtgebiet. Die Täter konnten bisher nicht ermittelt werden. Die Polizei rät dazu, die persönlichen Gegenstände nicht unbeobachtet zu lassen.

Stelle - Körperverletzung und Hausfriedensbruch

In einer Kneipe in Stelle wollte ein betrunkener Gast das Hausverbot nicht akzeptieren. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und anderen anwesenden Personen vor der Lokalität. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

BAB 39 - Verkehrsunfall nach Vollbremsung wegen Entenfamilie

Am Samstagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A39 in Fahrtrichtung Hamburg kurz vor der Anschlussstelle Winsen-Ost aufgrund einer Vollbremsung. Ein Fahrzeug bremste wegen einer auf der Fahrbahn befindlichen Entenfamilie stark ab. Ein dahinterfahrendes Fahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr. Es entstand Sachscha-den, eine Fahrzeuginsassin wurde leicht verletzt.

BAB 7 - Nach Streit auf Autobahn ausgesetzt

In der Nacht zum Sonntag wurde eine verwirrte und verletzte Person auf dem Seitenstrei-fen der A7 im Horster Dreieck festgestellt. Diese gab an, dass sie als Beifahrerin mit dem Fahrzeugführer während der Fahrt einen Streit gehabt habe und es zu Handgreiflichkeiten gekommen sei. Anschließend habe er sie aus dem Fahrzeug geworfen.

Trunkenheiten

Am Freitagabend wurde ein Fahrzeugführer mit auffälliger Fahrweise auf der A39 Höhe Winsen (Luhe) gemeldet. Bei der anschließenden Kontrolle wurde Atemalkoholgeruch fest-gestellt. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein beschlagnahmt.

Innerhalb weniger Minuten stellten Polizeibeamte am Samstagnachmittag in Neu Wulmstorf bei zwei kontrollierten Fahrzeugführern eine erhebliche Alkoholisierung fest. Gegen 16:30 Uhr kontrollierten die Beamten in der Wulmstorfer Straße einen 40-jährigen Fahrzeugführer. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,10 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Nur etwa eine halbe Stunde später wurde in der Bahnhofstraße der 47-Jahre alte Fahrer eines Transporters kontrolliert. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert 2,50 Promille. Der Führerschein des 47-Jährigen wurde beschlagnahmt. Beide alkoholisierte Fahrzeugführer mussten sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

