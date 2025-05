Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Terrassenausstattung gestohlen ++ Winsen - Tageswohnungseinbruch ++Winsen - Missbrauch von Notrufeinrichtungen und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ++ u.w.M.

Egestorf (ots)

Terrassenausstattung gestohlen

Diebe haben sich am Dienstag, 20.5.2025 auf ein Grundstück an der Straße Ostende begeben und dort die Terrassenausstattung gestohlen. In der Zeit zwischen 4:30 Uhr und 18:20 Uhr entwendeten die Täter einen im Boden verankerten Ampelsonnenschirm, fünf Alustühle und mehrere Solarleuchten.

Zeugen, die mögliche Verladetätigkeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04172 986610 bei der Polizei Salzhausen zu melden

Winsen - Tageswohnungseinbruch

In der Lüneburger Straße kam es am Mittwoch, 21.5.2025, zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 6:50 Uhr und 16:15 Uhr hebelten die Täter eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume. Sie erbeuteten mehrere Spielekonsolen und Bargeld.

Winsen - Missbrauch von Notrufeinrichtungen und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Eine 34-jährige Frau hat am Mittwoch, 21.05.2025, mehrere Einsätze von Rettungsdienst und Polizei verursacht. Zunächst sorgte die Frau gegen 14:15 Uhr durch ihr Verhalten dafür, dass eine Zeugin die Polizei verständigte, weil sie fürchtete, die Frau könne sich etwas antun. Mehrere Streifenwagen und ein Rettungswagen wurden zu diesem Einsatz entsandt. Eine konkrete Gefahr bestand aber tatsächlich nicht.

Nachdem die Einsatzkräfte abgerückt waren, meldeten Zeugen rund eine Stunde später eine Frau, die im Bereich des Tönnhäuser Weges, in Höhe der Einmündung Bleiche, mehrfach und unvermittelt vor vorbeifahrende PKW gesprungen sei. Hierbei handelte sich erneut um die 34-Jährige.

Wenig später fiel die Frau im Bereich der Bahnhofstraße, Kreuzung Schlossring, zum dritten Mal auf. Dort lief sie, unmittelbar bei Eintreffen der erneut alarmierten Polizei, außerhalb der Fußgängerfurt bei Rotlicht über die Straße und zwang so zwei Pkw-Fahrer zur Vollbremsung.

Gegen die 34-Jährige wurden mehrere Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen eingeleitet. Die Polizei Winsen sucht Zeugen und weitere Geschädigte. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04171 7960.

Seevetal/Meckelfeld - Unfall auf Fußgängerüberweg

Eine 47-jährige Frau ist gestern, 21.5.2025 bei einem Verkehrsunfall in der Straße An den Höfen leicht verletzt worden. Die Frau wollte gegen 15:50 Uhr mit ihrem Fahrrad die Straße in Höhe des Fußgängerüberweges queren. Eine 53-jährige Frau hielt mit ihrem PKW vor dem Überweg an. Die dahinter fahrende 68-jährige Frau bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Wagen auf den stehenden PKW auf. Dieser wurde dadurch gegen die 47-Jährige geschoben, die sich schon auf dem Fußgängerüberweg befand. Die Frau stürzte. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

