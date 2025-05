POL-EL: Nordhorn - Schuppen in Brand geraten

Haren (ots) - Am Donnerstag kam es in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 11:20 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes an der Papenwiese in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten grauen Audi Q5. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Audi entstand ...

