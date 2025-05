Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Lathen (ots)

In Lathen, an der Straße Am Seitenkanal, kam es an einem dortigen Gebäude zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter zerstörten unter anderem mehrere Fensterscheiben sowie Teile des Mauerwerks. Außerdem wurden Gebäudeteile mit Graffiti beschmiert, und durch die Beschädigung eines Abflusses wurde ein Wasserschaden verursacht. Auch ein auf dem Grundstück abgestellter Pkw wurde beschädigt. Möglicherweise fand die Tat in den Abendstunden des 2. Mai statt. Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 entgegen.

