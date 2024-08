BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Mehrfachstraftäter in Köln fest

Dortmund (ots) - Am gestrigen Morgen (21. August) soll ein Mann Produkte in einem Drogeriemarkt im Dortmunder Hauptbahnhof entwendet haben. Anschließend flüchtete er in Richtung Innenstadt, wo ihn Bundespolizisten stellten. Dabei wehrte der Beschuldigte sich gegen deren Maßnahmen, sodass er zu Boden gebracht und fixiert werden musste. Gegen 11:10 Uhr informierte ein Mitarbeiter der Rossmann-Filiale im Dortmunder ...

mehr