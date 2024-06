POL-PDLD: Wernersberg - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Germersheim (ots) - Mercedes geriet am Samstagvormittag in der Münchener Straße in Germersheim in Brand. Am Samstagvormittag wurde ein Pkw-Brand in der Münchener Straße in Germersheim gemeldet. Bei Eintreffen der Streife war der Pkw Mercedes bereits gelöscht. Der Motorraum war ausgebrannt. Laut Angaben des 33-jährigen Fahrers hätte er beim Fahren eine ...

