Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Drei Personen bei Unfall verletzt

Neuenhaus (ots)

Auf der Ootmarsumer Straße in Neuenhaus kam es am Donnerstag gegen 16:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Die 42-jährige Fahrerin eines Audi war mit ihrem 13-jährigen Beifahrer in Richtung Lage unterwegs. Als sie nach links in die Straße Pötterdiek abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Jaguar einer 51-Jährigen, die zum Überholen des Audi angesetzt hatte. Die 42-Jährige sowie ihr Beifahrer wurden dabei schwer verletzt. Die 50-jährige Beifahrerin im Jaguar erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.320 Euro. Die Straße war zeitweise voll gesperrt.

