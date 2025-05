POL-EL: Salzbergen - Fahrer nach Verkehrsunfallflucht ermittelt

Emlichheim (ots) - Am Donnerstag, den 15.05.2025, um 16:00 Uhr, gerät auf der Echteler Straße der K21 in 49824 Emlichheim, Fahrtrichtung Emlichheim, in einer Linkskurve ein unbekannter VW Golf mit NOH Kennzeichen nach links auf die Gegenfahrbahn und touchiert den linken Außenspiegel des ihm entgegenkommenden Audi Q3. Der Fahrzeugführende setzt seine Fahrt unerlaubt ...

