POL-EL: Meppen - VW Touran beschädigt

Meppen (ots) - Am Dienstag, den 06.05.2025, kam es zwischen 15:50 Uhr und 16:10 Uhr in Meppen an der Straße Am Neuen Markt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Fahrbahnrand abgestellter grauer Hyundai wurde dabei an der linken Fahrzeugseite beschädigt - vermutlich durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die ...

