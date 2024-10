Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Nachtragsmeldung zu: Wohnungsbrand mit Menschenrettung in der Mainzer Altstadt

Mainz (ots)

Ergänzend zur Pressemitteilung von 01:38 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/171463/5892868) teilen wir mit:

Die Meldung über den Brand in der Flachsmarktstraße kam von Nachbarn, die Hilferufe einer Frau im 4. OG wahrgenommen und Brandgeruch festgestellt haben. Durch den konsequenten Rettungseinsatz mehrerer Trupps gleichzeitig konnte die Feuerwehr die Frau bereits 12 Minuten nach dem Notruf aus einem brennenden Zimmer retten. Sie kam mit lebensgefährlichen Brandverletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik.

Der Brand in einem Zimmer der Wohnung war nach 20 Minuten gelöscht. Weitere Wohnungen oder Personen waren nicht betroffen. Die Brandwohnung ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Hierzu ermittelt die Polizei.

Insgesamt waren 33 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Mainz Stadt sowie Rettungsdienst und Polizei. Aufgrund des hohen Personaleinsatzes wurde die Freiwillige Feuerwehr Bretzenheim in Einsatzbereitschaft versetzt. Diese Maßnahme zahlte sich aus, als um 22:20 Uhr ein piepsender Wohnungsrauchmelder in einem Wohnhochhaus in Weisenau gemeldet wurde. Hier brannten Gegenstände in einer Küche. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Personen befanden sich nicht in der Wohnung.

Beide Einsätze zeugen davon, dass Rauchwarnmelder sowie aufmerksame Nachbarn Leben retten und Großbrände verhindern.

