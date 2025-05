Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Die Wochenendbilanz der Polizei Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am vergangenen Wochenende hatten die Kolleginnen und Kollegen der Polizei Idar-Oberstein einiges zu tun. Insgesamt 129 Einsätze wurden in den letzten drei Tagen abgearbeitet. Im Vergleich zu den vergangenen Wochenenden bedeutet das ein deutlicher Anstieg der Einsatzzahlen. 31 Verkehrsunfälle, unter anderem mit Personenschaden wurden aufgenommen und 32 Strafanzeigen gefertigt. 66 der 129 Einsätze waren so genannte "sonstige Vorgänge". Darunter versteht man Einsätze ohne strafrechtliche Relevanz, wie beispielsweise Ruhestörungen, hilflose Personen oder Vermisstenfälle.

Randalierer am Bahnhof:

Am Freitagnachmittag randalierte eine betrunkener 46-jähriger am Bahnhof in Idar-Oberstein. In der Folge kam zu Streitigkeiten zwischen dem 46-jährigen und einer Jugendlichen nachdem dieser das Mobiltelefon der Jugendlichen beschädigte. Nach der Anzeigenaufnahme erhielt der Mann einen Platzverweis für den Bahnhof und die Fußgängerzone Oberstein, dem er auch nachkam.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen:

Am Freitagabend, gegen 18 Uhr kam es auf der K37 in der Gemarkung Hintertiefenbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr ein 18-jähriger mit seinem Motorrad die K37 von Göttschied in Richtung Hintertiefenbach. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Seine Mitfahrerin verletzte sich dadurch ebenfalls. Während der Unfallaufnahme musste die K37 für eine Stunde voll gesperrt werden.

Abgesägter Maibaum:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Maibaum in Weierbach im Bereich des Dorfplatzes abgesägt. Die Polizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu einem möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

