POL-GT: 58-jähriger Vermisster wohlbehalten angetroffen

Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (MK) - Im Ortsteil Herzebrock haben sich unbekannte Täter am Sonntagabend (16.02., 23.50 Uhr) gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte an der Clarholzer Straße verschafft. Die Tatzeit konnte durch ein Überwachungssystem eingegrenzt werden. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und haben anschließend Bargeld gestohlen. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der ...

