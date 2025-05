Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Hoher Sachschaden an drei Wohnhäusern durch Brand

Birkenfeld (ots)

Am Sonntag, 11.05.25, gegen 21:00 Uhr, kam es in Birkenfeld zu einem Brandgeschehen in der Saarstraße und der Straße "An Hömig". Durch den Brand wurden drei eng zusammenstehende Wohnhäuser, die zudem noch durch eine Thuja-Hecke, die ebenfalls in Brand geriet, verbunden sind, beschädigt. Glücklicherweise kamen durch den Brand keine Menschen zu schaden. Der Sachschaden an den drei Wohnhäusern wird auf ca. 160.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Löscharbeiten musste zeitweise der Strom im Bereich der betroffenen Wohnhäuser abgeschaltet werden. Die beiden betroffenen Straßen waren für die gesamte Zeit des Feuerwehreinsatzes gesperrt. Der Brand ging vermutlich von einer brennenden Mülltonne aus und griff dann auf die Thuja-Hecke und die Wohnhäuser über. Wie die Mülltonne in Brand geriet, ist derzeit nicht klar. Sollten Zeugen Hinweise zum Brand geben können, werden diese gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

