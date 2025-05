POL-PDTR: Psychisch auffällige Person mit Messer am Saar-Mosel-Platz

Trier (ots) - Am Mittag des 09.05.2025 gegen 14:00 Uhr kam es am Johanniterufer in Trier in Fahrtrichtung Konz zu einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Ein 31-jähriger Fahrzeugführer eines Toyota erkannte die verkehrsbedingt vor ihm haltenden Fahrzeuge zu spät und kollidierte mit dem vor ihm haltenden PKW. In Folge dieser Kollision kam es zu drei weiteren Kollisionen zwischen den haltenden PKW. Zwei ...

