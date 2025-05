POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Hermeskeil

Trier (ots) - 09.05.2025 - Im Rahmen einer Personenkontrolle an der Aral-Tankstelle in der Ostallee wurden Einsatzkräfte der Polizei gegen 1 Uhr Nachts auf ein Fahrzeug aufmerksam, das mit überhöhter Geschwindigkeit und entgegen der Fahrtrichtung aus der Weimarer Allee kommend in die Straße "An der Schellmauer" ...

mehr