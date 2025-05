POL-PDTR: Beschädigung einer Strassenlaterne

Kronweiler (ots) - In der Zeit von Dienstag, 6. Mai 2025, 17.00 Uhr, bis Mittwoch, 7. Mai 2025, 06.50 Uhr, kam es in der Gemarkung Kronweiler, an der Großbaustelle entlang der Kreisstraße 14 nach Sonnenberg-Winnenberg, zu Sachbeschädigungen an zwei Baumaschinen. Mitarbeiter der vor Ort tätigen Baufirmen stellten am Mittwochmorgen fest, dass an einem Radlader, der auf dem Lagerplatz bei der Bahnüberführung abgestellt ...

mehr