POL-HB: Nr.: 0792--17-Jähriger flüchtet vor Verkehrskontrolle

Ort: Bremen-Burglesum, OT Burg-Grambke, Im Föhrenbrok Zeit: 18.12.24, 2.55 Uhr

Ein 17-Jähriger entzog sich in der Nacht zu Mittwoch in Bremen Nord einer Verkehrskontrolle. Der junge Fahrer konnte nach einem selbst verschuldeten Unfall gefasst werden. Er stand unter Drogeneinfluss und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Kur vor 3 Uhr wurde eine Polizeistreife in Burg-Grambke auf einen silberfarbenen BMW ohne Kennzeichen aufmerksam. Trotz eindeutiger Haltesignale flüchtete der BMW mit überhöhter Geschwindigkeit vor der Kontrolle in ein Parzellengebiet. Dort liefen zwei Insassen aus dem Auto, während der Fahrer rückwärts auf die beiden Polizisten zufuhr. Unter Androhung des Schusswaffengebrauchs versuchten die Einsatzkräfte, den Fahrer zu stoppen. Die Fahrt endete schließlich in einem Hochbeet, wo der BMW stecken blieb. Der junge Fahrer ließ sich anschließend widerstandslos festnehmen. Der Verdacht, dass der 17-Jährige unter Drogeneinfluss stand, bestätigte ein positiver Drogenschnelltest an einer Polizeiwache. Der Jugendliche musste sich einer angeordneten Blutentnahme unterziehen.

Zudem war der BMW nicht zugelassen und im Wagen befanden sich gestohlene Kennzeichen. Der BMW wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Gegen den 17-Jährigen wurden unter anderem Ermittlungen wegen Fahrens ohne Führerschein und der Gefährdung des Straßenverkehrs. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

