Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Baumaschinen

Vandalismus

Kronweiler (ots)

In der Zeit von Dienstag, 6. Mai 2025, 17.00 Uhr, bis Mittwoch, 7. Mai 2025, 06.50 Uhr, kam es in der Gemarkung Kronweiler, an der Großbaustelle entlang der Kreisstraße 14 nach Sonnenberg-Winnenberg, zu Sachbeschädigungen an zwei Baumaschinen.

Mitarbeiter der vor Ort tätigen Baufirmen stellten am Mittwochmorgen fest, dass an einem Radlader, der auf dem Lagerplatz bei der Bahnüberführung abgestellt war, die Seitenscheibe der Einstiegstür beschädigt war. Das Glas war großflächig gesplittert und wies ein ca. 50 cm breites Loch auf. In der Fahrerkabine lag ein faustgroßer Stein. Im Umfeld des Lagerplatzes entwendeten der oder die Täter zudem eine montierte Wildkamera, von der sie offenbar befürchteten, dass er/sie während der Tat aufgenommen wurden.

Des Weiteren wurde auf die gleiche Art auch die Scheibe der Einstiegstür eines Minibaggers beschädigt. Auch hier lag ein Stein im Führerhaus. In beiden Fällen war von außen erkennbar, dass sich keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen befanden. Die abgeschlossenen Türen ließen sich von den Tätern zudem nicht öffnen, so dass derzeit von Vandalismus auszugehen ist.

Die Vertreter der geschädigten Firmen werden die örtliche Videoüberwachung der Baustelle verdeckt intensivieren. Auch die Überwachung durch einen Sicherheitsdienst ist beabsichtigt.

Die Polizei Birkenfeld sucht im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder das Tatgeschehen geben können. Diese können telefonisch (06782 9910) oder per Mail (pibirkenfeld@poilizei.rlp.de) an die zuständige Dienststelle weitergegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell