Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Paschel (ots)

Am 04.05.2025 kam es gegen 01:25 Uhr auf der B 268 in Paschel-Steinbachweiher zu einem Verkehrsunfall durch den drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Trier-Saarburg befuhr mit seinem blauen Audi Avant, älteres Baujahr, den Streckenabschnitt der B 268 aus Richtung Zerf kommend in Richtung Pellingen, als er in Steinbachweiher die Kontrolle über seinen PKW verlor. Das Fahrzeug touchierte zunächst eine Schutzplanke, eine Straßenlaterne und im weiteren Verlauf eine Hauswand, ehe der PKW auf dem Dach liegend im Vorgarten des Privatanwesen zum Stehen kam. Alle drei Insassen konnten sich selbstständig aus dem völlig zerstörten PKW befreien und wurden lediglich leichtverletzt. Die Schadenshöhe dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere durch Verkehrsteilnehmer die zum besagten Zeitpunkt die gleiche Strecke befuhren, werden an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell