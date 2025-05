Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung in Reinsfeld - Gebäudefenster durch Flaschenwurf beschädigt

Reinsfeld (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 03.05.2025, etwa gegen 02:00 Uhr, kommt es in der Dörnerstraße in Reinsfeld zu einer Sachbeschädigung.

Durch einen bislang unbekannten Täter sei eine Fensterscheibe eines Anwesens, mutmaßlich durch einen Flaschenwurf, beschädigt worden. Zeugen berichteten über eine Gruppe junger Männer, welche augenscheinlich alkoholisiert, durch die Straßen gezogen sind.

Durch die Sachbeschädigung entstanden Schäden im mittleren 3-stelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Hermeskeil bittet darum sachdienliche Hinweise, welche zu Ermittlung des Täters führen, mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell