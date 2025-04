Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Hockenheim (ots)

Zwei Verletzte und fast 20.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 9 Uhr in der Speyerer Straße. Eine 44-jährige Fahrerin eines Hyundai Tucsons war von Ketsch kommend in Richtung Hockenheim unterwegs, als ein vorausfahrender Fahrer eines Hyundai i40 auf dem Abbiegestreifen zur Speyerer Straße aufgrund einer roten Ampel bremsen musste. Die 44-Jährige bemerkte das Bremsmanöver zu spät und fuhr dem Hyundai i40 des 36-Jährigen ins Heck. Durch die Kollision wurden beiden Unfallbeteiligte leicht verletzt und mussten ärztlich versorgt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von fast 20.000 Euro.

