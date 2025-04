POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Achtjährige entdeckt hohen Bargeldbetrag

Heidelberg (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft entleerte zwischen Samstag, 05.04.2025 und Montag, 07.04.2025 mehrere Feuerlöscher in einer Tiefgarage in Heidelberg. Hierbei wurden mehrere Fahrzeuge in Gänze mit dem Löschpulver bedeckt. Die weiterführenden Ermittlungen werden bei dem Polizeirevier Heidelberg-Süd durchgeführt. Die Höhe des entstandenen ...

mehr