POL-PDTR: Randalierer in Gewahrsam genommen

Paschel (ots) - Am 04.05.2025 kam es gegen 01:25 Uhr auf der B 268 in Paschel-Steinbachweiher zu einem Verkehrsunfall durch den drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Trier-Saarburg befuhr mit seinem blauen Audi Avant, älteres Baujahr, den Streckenabschnitt der B 268 aus Richtung Zerf kommend in Richtung Pellingen, als er in Steinbachweiher die Kontrolle über seinen PKW ...

mehr