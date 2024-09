Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen gegen 9 Uhr fuhr ein 58-jähriger LKW-Fahrer auf der L723 von Wiesloch in Richtung Walldorf auf den PKW einer 44-jährigen Frau auf. Da sich der Verkehr zur Überführung auf die B3 angestaut hatte, musste die 44-Jährige ihren Opel zuvor stoppen. Durch den starken Aufprall des LKW entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro am Opel. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es kam während der Unfallaufnahme zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen, welchen durch verkehrslenkende Maßnahmen entgegengewirkt wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell