Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Knapp 11.000 Euro Schaden nach Unfall in der Innenstadt

Mannheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 00:10 Uhr befuhr ein 18-jähriger Audi-Fahrer die Einbahnstraße zwischen N5 / N6 in Fahrtrichtung Kunststraße entlang. Auf Höhe eines Hotels in N 6 kam der Fahrer aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei drei städtische Pfosten. An dem Fahrzeug entstand ebenso ein erheblicher Sachschaden. Der 18-Jährige wurde durch den Unfall nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell