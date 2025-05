Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fehler bei Meldung zur Bombendrohung an Schule

Kaiserslautern (ots)

Bei der Meldung zur Bombendrohung an einer Schule im Schulzentrum Süd (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/6028683) hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Die Drohung fand nicht am Mittwochmorgen, sondern am heutigen Donnerstag statt. |kfa

