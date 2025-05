Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendliche brechen in Wohnung ein

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt gegen zwei Jugendliche, die im Verdacht stehen, am frühen Mittwochmorgen in eine Wohnung in der Slevogtstraße eingebrochen zu sein. Wie den Beamten mitgeteilt wurde, hörten Anwohner eines Mehrfamilienhauses gegen 4 Uhr verdächtige Geräusche aus einer Wohnung im Erdgeschoss. Als ein Zeuge nachsah, bemerkte er, dass die Wohnungstür aufgebrochen war. Nachdem die zwei Einbrecher den Mann erblickten, machten sie sich aus dem Staub. Aufgrund der Täterbeschreibung ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass zwei amtsbekannte Jugendliche für den Einbruch verantwortlich sein könnten. Gegen den 14- und 15-Jährigen wird jetzt ermittelt. Ob tatsächlich etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell