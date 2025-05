Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brandstiftung: Polizei kommt Verdächtigem auf die Spur

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt die Polizei gegen einen 29-Jährigen. Die Beamten werfen ihm vor, in der Nacht zum Dienstag an einem Pkw in der Alex-Müller-Straße gezündelt zu haben. Nach einem Zeugenhinweis rückte eine Polizeistreife aus und verhinderte Schlimmeres. Mit einem Feuerlöscher löschten die Einsatzkräfte einen bereits brennenden Autoreifen des Pkw. Die Ermittlungen der Polizei führten schließlich auf die Spur des Verdächtigen. Er bestreitet den Vorwurf. Die Ermittlungen dauern an. |erf

