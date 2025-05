Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Busfahrt Rucksack geraubt

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Raubes ermittelte die Polizei am späten Samstagabend im Pfeifertälchen. Von dort meldete sich gegen 23:15 Uhr ein Mann per Notruf und gab an, soeben überfallen worden zu sein. Nach seinen Angaben wurde er von vier Jugendlichen angegriffen, nachdem er an einer Haltestelle aus dem Bus der Linie 107 ausgestiegen war. Die Täter schlugen auf den 54-Jährigen ein und entrissen ihm seinen Rucksack. Darin befand sich auch der Geldbeutel des Mannes. Der Inhalt der Börse: Ein zweistelliger Geldbetrag, Ausweisdokumente und eine Bankkarte. Der Stadtbewohner wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Laut dem 54-Jährigen waren die Angreifer zwischen 14 und 17 Jahre alt und trugen schwarze Kleidung. Alle vier hatten kurze Haare. Die Beamten suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |kfa

