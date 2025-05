Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bargeld aus Geldbeute gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein 50-Jähriger erstattete am Sonntagmittag Anzeige bei der Polizei. Der Grund: Jugendliche hatten ihm am Vorabend Geld aus seinem Geldbeutel gestohlen. Nach den Angaben des Stadtbewohners war er zwischen 22 und 23 Uhr am Fackelrondell unterwegs. Dort wurde er von einer Gruppe Jugendlicher angesprochen. Einer der Langfinger machte sich dann an seiner Umhängetasche zu schaffen und nahm daraus den Geldbeutel des 50-Jährigen an sich. Zu einem späteren Zeitpunkt händigte eine Person aus der Gruppe dem Bestohlenen sein Portemonnaie wieder aus. Das Bargeld fehlte allerdings. Da dem Mann die Personen bekannt waren, wird jetzt gegen drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren ermittelt. Zeugen, die zu dem Vorfall sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell