POL-PPWP: Nach Disko-Besuch Bankkarte weg

Kaiserslautern (ots)

Ein 19-Jähriger vermisst seit dem frühen Sonntagmorgen seine Bankkarte. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen. Wie der junge Mann bei den Beamten zu Protokoll gab, hatte er seine EC-Karte gegen 3 Uhr zum letzten Mal gesehen, als er sie in seine Hosentasche steckte. Zu diesem Zeitpunkt verließ der Heranwachsende eine Diskothek in der Zollamtstraße. Als er gegen 3:30 Uhr an seinem Zweirad in der Nähe des Bahnhofs ankam, war die Bezahlkarte weg. Der 19-Jährige geht davon aus, dass ein Unbekannter ihm die Karte gestohlen hat. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

