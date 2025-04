POL-OL: Einbruch in Werkzeugfachhandel

Oldenburg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag hat sich ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Oldenburg ereignet. Gegen 01:15 Uhr befuhr ein Streifenwagen der Polizei die Gartenstraße in Fahrtrichtung Kasinoplatz. Dort fiel den Einsatzkräften ein dunkler Pkw auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit vom Schloßwall aus kommend in Richtung Theaterwall fuhr. Die Einsatzkräfte entschlossen sich zu einer Kontrolle ...

mehr