Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Oldenburg

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat sich ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Oldenburg ereignet.

Gegen 01:15 Uhr befuhr ein Streifenwagen der Polizei die Gartenstraße in Fahrtrichtung Kasinoplatz. Dort fiel den Einsatzkräften ein dunkler Pkw auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit vom Schloßwall aus kommend in Richtung Theaterwall fuhr. Die Einsatzkräfte entschlossen sich zu einer Kontrolle und schalteten das Blaulicht ein.

Der Pkw setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fort, überholte dabei ein vor ihm fahrendes Fahrzeug in riskanter Art und Weise (in Höhe des Kasinoplatzes) und fuhr auf dem Theaterwall über die Roonstraße in die Roggemannstraße weiter. Dort schaltete er sein Abblendlicht aus.

Von der Roggemannstraße aus überquerte er mit seinem Fahrzeug die Gartenstraße, um geradeaus, in die Straße Am Schloßgarten, entgegen der Fahrtrichtung (Einbahnstraße), zu fahren. Dabei achtete der Oldenburger nicht auf den querenden Verkehr in der Gartenstraße. Dies hatte zur Folge, dass andere Fahrzeuge abbremsen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Im weiteren Verlauf setzte der 20-Jährige seine Fahrt mit dem Pkw auf dem kombinierten Geh- und Radweg in Richtung eines Schwimmbades fort. In Höhe der Marschwegbrücke verloren die Einsatzkräfte das Fahrzeug. Mehrere Streifenwagen begaben sich in die Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug. Dieses konnte wenig später durch die Polizei im Nahbereich abgestellt angetroffen werden. In der Nähe hielten sich zudem der Fahrer und sein Beifahrer auf.

Im Rahmen der daran anknüpfenden Kontrolle wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft der Führerschein des Fahrers beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Wer Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann und/oder selbst in diesem Zusammenhang gefährdet wurde, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790 4115 zu melden. (465767)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell