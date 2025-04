POL-OL: Verkehrskontrollen anlässlich des sog. "Carfreitags"

Oldenburg (ots) - Am Mittwoch, den 16.04.2025, gegen 18:43 Uhr, kommt es auf der B401 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen, wobei zwei Personen schwer verletzt werden. Am Abend befährt der 58-jährige Fahrer eines Transporters die Küstenkanalstraße in 26188 Edewecht in Fahrtrichtung ...

mehr