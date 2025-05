POL-PPWP: Brand auf Mülldeponie

Kaiserslautern (ots) - Ein 50-Jähriger erstattete am Sonntagmittag Anzeige bei der Polizei. Der Grund: Jugendliche hatten ihm am Vorabend Geld aus seinem Geldbeutel gestohlen. Nach den Angaben des Stadtbewohners war er zwischen 22 und 23 Uhr am Fackelrondell unterwegs. Dort wurde er von einer Gruppe Jugendlicher angesprochen. Einer der Langfinger machte sich dann an seiner Umhängetasche zu schaffen und nahm daraus den ...

mehr