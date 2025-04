Polizei Aachen

POL-AC: Zwei Raubstraftaten mit Schusswaffe am Wochenende

StädteRegion/Stolberg/Aachen (ots)

Nach zwei Raubdelikten in Stolberg und Aachen bittet die Polizei Aachen um Zeugenhinweise.

Die erste Tat geschah am Freitag (25.04.2025) gegen 16:50 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen überfiel ein männlicher Täter das Museum an der Cockerillstraße in Stolberg. Während der Tat bedrohte der Täter den Mitarbeiter des Museums an der Empfangstheke mit einer Schusswaffe und raubte Bargeld aus der Kasse. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen entkam der Täter mit seiner Beute. Der Mitarbeiter des Museums blieb körperlich unverletzt.

Einen weiteren Raubüberfall mit Schusswaffe wurde der Polizei am Sonntag (27.04.2025) kurz vor Mitternacht gemeldet. Zwei Täter überfielen einen Kiosk im Kastanienweg in Aachen. Während der Tat wurde der Mitarbeiter des Kioskes mit der Schusswaffe bedroht und durch einen Tritt gegen sein Bein leicht verletzt. Nach der Tat flüchtete das Duo in einem silberfarbenen VW-Kleinwagen in Richtung Seffenter Weg mit ihrer Tatbeute. Hier hatten es die Täter auch auf das Bargeld aus der Kasse abgesehen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Feststellungen. Wenn Sie etwas gesehen haben, was zur Ergreifung der Täter führen kann, dann melden Sie sich bitte unter den folgenden Telefonnummern: während der Bürozeiten unter 0241-9577 31501 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (gw)

