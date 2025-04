Polizei Aachen

POL-AC: Junge Männer verhindern Fahrraddiebstahl

Aachen (ots)

In der Nacht zu Montag (28.04.2025) haben drei junge Männer den Polizeinot-ruf gewählt und somit einen Fahrraddiebstahl verhindert.

Um kurz vor 3 Uhr fuhren die drei Männer im Auto die Wilhelmstraße in Richtung Hauptbahnhof entlang. An der Kreuzung zur Theaterstraße bemerkten sie einen Mann, der sich an einem dort abgestellten Rad zu schaffen machte. Aus dem Auto heraus machten sie den Täter auf sich aufmerksam, der sich davon allerdings nicht von der Tat abbringen ließ. Wenige Meter weiter stellten die 18-Jährigen ihr Auto daher ab und gingen in Richtung des Täters, der kurzzeitig von dem Fahrrad abließ und mit einem Messer in der Hand ebenfalls auf die Heranwachsenden zuging. Geistesgegenwärtig zogen sie sich zurück, wählten den Polizeinotruf und beobachteten den Täter weiter aus sicherer Entfernung. Dadurch konnten die alarmierten Polizisten den Täter wenige Minuten später noch am Tatort antreffen und die Vollendung des Diebstahls verhindern.

Bei der Durchsuchung des 50-Jährigen fanden die Einsatzkräfte das gezeigte Messer und weiteres Tatwerkzeug. Beides wurde sichergestellt. Der Mann hat einen festen Wohnsitz in Aachen und wurde nach Aufnahme des Sachverhalts vor Ort entlassen. Der Besitzer des Rades wurde über den Sachverhalt informiert.

Die EG Bike & City der Polizei Aachen hatte den Mann, der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist, schon im Visier. Sie ermitteln nun weiter in dem Fall. Ein Dank gilt den jungen Männern, die den Diebstahl verhindert und zur Identifizierung des Tatverdächtigen beigetragen haben. Sie haben jedoch auch ihren eigenen Schutz im richtigen Moment erkannt und somit vorbildlich gehandelt. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell