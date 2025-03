Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf/B466 - Mit Kraftrad gestürzt

Am Dienstag stürzte ein Vater mit seiner Tochter auf der B466 bei Donzdorf.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 17.55 Uhr auf der B466. Ein 33-Jähriger war mit seiner Tochter von Donzdorf in Richtung Süßen unterwegs. An einer Einmündung bog er mit seinem Kleinkraftrad nach rechts in die Donzdorfer Straße ab. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er und das Kraftrad rutschte auf eine Verkehrsinsel. Dort prallte die Yamaha gegen ein Verkehrszeichen. Durch den Sturz erlitt der Fahrer schwere, die neunjährige Sozia leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten beide in eine Klinik. Die Polizei Donzdorf hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden wird auf 2.800 Euro geschätzt.

