Ulm (ots) - Am Dienstag, gegen 17.39 Uhr, befuhr ein Linienbus die Filsstraße in Kuchen in Richtung B10. Auf der B10 fuhr zeitgleich eine Kolonne, bestehend aus einem Notarztfahrzeug und zwei Rettungswagen, mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn, in Richtung Göppingen zu einem Einsatz. Als die dortige Ampel ...

mehr