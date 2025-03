Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Verkehrsunfall auf der B10, Linienbus und Rettungswagen beteiligt

Am Dienstag, gegen 17.39 Uhr, befuhr ein Linienbus die Filsstraße in Kuchen in Richtung B10. Auf der B10 fuhr zeitgleich eine Kolonne, bestehend aus einem Notarztfahrzeug und zwei Rettungswagen, mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn, in Richtung Göppingen zu einem Einsatz. Als die dortige Ampel Höhe der Filsstraße auf Rot umschaltete, passierte das vorausfahrende Notarztfahrzeug gerade den Einmündungsbereich. Der in der Filsstraße anfahrende Buslenker erkannte dies und hielt an. Nachdem das Notarztfahrzeug den Bus passierte, fuhr der Bus plötzlich los. Der dem Notarzt nachfolgende erste Rettungswagen musste daraufhin ausweichen und fuhr auf den Abbiegestreifen des entgegenkommenden Fahrstreifens. Dort kam es zu Kollision mit einem dort fahrenden weiteren Fahrzeug. Zu einer Berührung mit dem Bus kam es nicht. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Der Rettungswagen sowie das andere beteiligte Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit. Der Verkehrsdienst Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.

