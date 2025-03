Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Westerheim - Nicht mehr fahrtauglich

Alkohol und Drogen hatte ein 25-Jähriger am frühen Dienstagmorgen in Westerheim konsumiert.

Ulm (ots)

Um 2.22 Uhr sah eine Polizeistreife den 25-Jährigen in der Goethestraße fahren. Der Mann war mit einem Skoda unterwegs. Bei der routinemäßigen Kontrolle rochen die Beamten Alkohol bei dem Fahrer. Ein Alkomattest bestätigte den Verdacht, der Mann hatte über zwei Promille intus. Weiterhin ergab sich der Verdacht, dass er auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Urintest verlief positiv auf Kokain und THC. Deshalb musst er mit in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das Ergebnis der Blutprobe soll nun zeigen, was für Drogen der Mann vor der Fahrt konsumiert und wie viel Alkohol er intus hatte. Sein Fahrzeug musste er stehen lassen. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den Mann.

++++0414852

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell