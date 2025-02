Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei in der gesamten Innenstadt im Einsatz

Dortmund (ots)

Bei vier Einsätzen seit dem 1. Februar 2025 überprüfte die Polizei an 117 Orten in der Dortmunder Innenstadt insgesamt 295 Personen.

Unterstützt von der nordrhein-westfälischen Bereitschaftspolizei hält das Präsenzkonzept Fokus des Polizeipräsidiums Dortmund bereits seit Juli 2023 den Kontroll- und Strafverfolgungsdruck hoch, um Straftaten in der Innenstadt zu verhindern. So auch am Samstag (1.2.2025), als ab 18.30 Uhr auffällig viele Jugendliche und junge Erwachsene im Brückstraßenviertel unterwegs waren. Die Polizei verhinderte eine Schlägerei.

Dem Einsatz ging am 31. Januar 2025 ein Livestream bei Instagram voraus. Darin forderte ein Jugendlicher zu einer Auseinandersetzung auf. Die Polizei überprüfte dazu unterschiedliche Hinweise. Am Samstagabend hielten sich schließlich 200 Jugendliche und junge Erwachsene - aufgeteilt in Gruppen - im Brückstraßenviertel auf. Die Polizei zeigte starke Präsenz, stellte zahlreiche Identitäten fest und nahm bei diesem Einsatz einen Jugendlichen in Gewahrsam. Der 15-Jährige leistete Widerstand. Seine Eltern holten ihn von einer Polizeiwache ab. Zu einer Auseinandersetzung kam es an dem Abend nicht - die Polizei war unübersehbar.

Bei weiteren Kontrollen in der Innenstadt stellte die Polizei fünf Messer sicher. Die Männer erhalten Strafanzeigen (Verstoß gegen das Waffengesetz).

Um 22 Uhr stoppte die Polizei am Samstag in der Nordstadt drei Autofahrer. Auf dem Festplatz an der Eberstraße beobachteten Polizeibeamte die Fahrer, als sie auf einer 300 Meter langen Strecke ein Rennen fuhren. Nach Rücksprache mit der Dortmunder Staatsanwaltschaft stellten die Beamten die drei Autos (Mercedes, BMW) und die Führerscheine der Fahrer sicher. Die Fahrer sind 21, 23 und 25 Jahre alt. Zwei Fahrzeuge befanden sich in einem technisch schlechten und teils gefährlichen Zustand (lose Teile im Motor, Ölverlust, scharfe Kanten an der Karosserie).

Hinweise auf Drogenhändler erhielt die Polizei von Bürgerinnen und Bürgern, die regelmäßig den Evinger Platz und den Park am Dietrich-Keuning-Haus passieren. Wiederholt beobachteten Zivilkräfte der Polizei beide Orte am Montag (3.2.). Im Keuning-Park nahm die Polizei einem bereits bekannten 21-Jährigen und dessen "Kunden" das Marihuana ab und leitete Ermittlungsverfahren ein. Am Evinger Platz nahmen zivil gekleidete Polizeibeamte einem 20-Jährigen ebenfalls Rauschgift und 400 Euro Bargeld ab. Das Geld stammt vermutlich aus dem Verkauf von Drogen. Auch dieser Mann erhält eine Strafanzeige.

Am Dienstag (4.4.2025) überprüften Zivilkräfte der Polizei in der Nordstadt das Umfeld eines Kiosks in der Uhlandstraße. Dabei fielen verdächtige Personen auf. Mit einem Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Dortmund durchsuchten die Polizeibeamten den Kiosk. Sie entdeckten Cannabis, Ecstasy, Kokain, Verpackungsmaterial für Rauschgift und nicht versteuerte Zigaretten.

Im Bereich des "Café Kick" am Grafenhof durchsuchte die Polizei am Mittwoch (5.2.2025) eine Frau. Sie führte zehn Konsumeinheiten mit Kokain mit sich. Wenig später überprüften die Einsatzkräfte der Polizei die Frau erneut - dieses Mal mit 23 Kokain-Tütchen. Die Ermittlungen dazu dauern an. Einen Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz beging ein Mann, bei dem die Polizei 65 Tabletten eines Psychopharmakas entdeckte.

An mehreren in der Vergangenheit immer wieder kontrollierten Orte (darunter Borsigplatz, Nordmarkt, Uhlandstraße, Stadtgarten und in der Kampstraße) stellte die Polizei am Mittwoch keine Verstöße fest.

Die Kontrollen in der Innenstadt setzt die Polizei unvermindert fort.

