Feuerwehr Böblingen

FW Böblingen: Unbemerkter PKW-Brand im Zimmerschlag

Böblingen (ots)

Ein Einsatz, der selbst bei unseren Feuerwehrleuten Verwunderung auslöste, ereignete sich am heutigen Dienstagmorgen im Böblinger Zimmerschlag. Um 7:06 Uhr wurde ein Böblinger Löschfahrzeug zu einer sogenannten Brandnachschau alarmiert. Im Böblinger Zimmerschlag würde ein ausgebranntes Fahrzeug am Straßenrand stehen, so die Alarmmeldung. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte der Sachverhalt bestätigt werden. In den frühen Morgenstunden muss sich hier somit ein PKW entzündet haben, der unbemerkt vollständig ausbrennen konnte. Im Einsatzverlauf kontrollierte die Feuerwehr das ausgebrannte Fahrzeug mit der Wärmebildkamera und führte mit einem Löschrohr kleinere Nachlöscharbeiten durch. Die Einsatzstelle wurde im weiteren Verlauf an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Böblingen, übermittelt durch news aktuell