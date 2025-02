POL-DO: Alkoholisierte Fahrerin rast gegen Hauswand - Polizei stellt Führerschein, Auto und Handy sicher

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0125 Ein Linienbus ist am Mittwoch (5.2.) in Dortmund Dorstfeld mit einem abbiegenden Auto zusammengestoßen. Dabei wurde eine Autofahrerin aus Dortmund leicht verletzt. Der Bus (Linie 447) war gegen 13.30 Uhr auf der Karl-Funke-Straße in Richtung Süden unterwegs. Nach ersten ...

mehr