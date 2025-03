Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Möbel entsorgt

Ein Unbekannter entsorgte in den vergangenen Tagen seinen Sperrmüll in Ehingen.

Ein Unbekannter hatte wohl keine Verwendung mehr für sein graues Stoffsofa sowie einem weißen Holzkinderbett. Beides entsorgte der Unbekannte unerlaubt beim Parkplatz eines Waldkindergartens in der Jungviehweide. Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor. Der Bauhof entsorgte den Sperrmüll auf Kosten der Allgemeinheit.

Immer wieder wird Müll unterschiedlichster Art nicht ordnungsgemäß entsorgt und die Verantwortlichen kommen ungestraft davon. Klärt die Polizei jedoch eine Tat auf, so sind häufig hohe Bußgelder fällig. Die Höhe der Strafe orientiert sich dabei in erster Linie an der Menge des entsorgten Abfalls.

