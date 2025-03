Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Von der Sonne geblendet

Einen Auffahrunfall verursachte am Montag bei Erbach eine Autofahrerin.

Ulm (ots)

Um 8.10 Uhr war eine 24-Jährige mit ihrem Skoda in der Lange Straße in Dellmensingen unterwegs. Sie fuhr in Richtung Humlanger Straße und musste verkehrsbedingt abbremsen. Die nachfolgende Fahrerin eines VW Golf wurde durch die tiefstehende Sonne geblendet. Deshalb erkannte die 32-Jährige den stehenden Skoda zu spät und es kam zum Auffahrunfall. Die Polizei Ulm nahm den Unfall auf. Der Schaden an den zwei Fahrzeugen wird auf insgesamt 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

++++0410402

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell