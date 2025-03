Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Informationen des Polizeipräsidiums Ulm im Vorfeld der Einsatzmaßnahmen am 05.03.2025 in Biberach

Am kommenden Mittwoch (05.03.2025) ist die Polizei mit einem angemessenen Kräfteansatz in Biberach im Einsatz, um die Durchführung einer Versammlung der Partei Bündnis 90 / Die Grünen in der Stadthalle Biberach anlässlich des sogenannten Politischen Aschermittwochs sowie die Sicherheit deren Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten.

Anlässlich des Politischen Aschermittwochs soll es im Bereich der Innenstadt von Biberach am Vormittag zu einer Versammlung kommen. In diesem Zusammenhang stehen die Stadt Biberach als Versammlungsbehörde sowie das Polizeipräsidium Ulm in einem engem Austausch, um ein friedliches Miteinander der Veranstaltungen und politischen Meinungskundgebungen zu ermöglichen.

Die Sicherheit friedlicher Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmern, aber auch unbeteiligter Dritter, hat dabei höchste Priorität.

Von Seiten des Polizeipräsidiums Ulm wird an diesem Tag für die einsatzbegleitende Öffentlichkeitsarbeit "X" genutzt. Damit möchte die Polizei die Bevölkerung und Medien auf dem Laufenden halten und ihre Handlungen und Reaktionen transparent machen.

Als Ansprechpartner für Medien ist ein Pressesprecher der Polizei Ulm vor Ort.

